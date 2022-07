adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 165,00 EUR

Die adidas-Aktie wies um 29.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 163,36 EUR abwärts. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 163,22 EUR. Bei 164,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 252.432 Stück.

Bei 336,25 EUR markierte der Titel am 05.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 51,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 153,52 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 6,41 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 215,53 EUR.

Am 06.05.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,60 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,60 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.302,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5.268,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 04.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 03.08.2023 werfen.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 7,59 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

