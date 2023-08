adidas Aktie News: adidas am Nachmittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 180,78 EUR nach oben.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 180,78 EUR. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 181,14 EUR zu. Bei 178,74 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 158.841 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 21.08.2023 auf bis zu 188,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 4,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 48,33 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 178,58 EUR.

Am 03.08.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,88 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 5.343,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.596,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte adidas am 08.11.2023 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2024 rechnen Experten am 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

