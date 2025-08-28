DAX23.933 -0,4%ESt505.367 -0,6%Top 10 Crypto15,53 -2,3%Dow45.637 +0,2%Nas21.705 +0,5%Bitcoin94.193 -2,2%Euro1,1668 -0,1%Öl68,19 -0,1%Gold3.405 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Palantir A2QA4J DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Inflationsdaten im Blick: DAX schwächer -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- US-Zollfreiheit für Pakete endet -- Palantir, Infineon, Rheimetall & Co., Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
Top News
K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung K+S-Aktie leichter: CEO Meyer erhält Vertragsverlängerung
Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion" Schaeffler-Aktie gefragt: Citigroup sieht entstehenden "Champion"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Setzen Sie auf eine sichere Zukunft - mit Gold und Silber von philoro. Investieren Sie heute und schützen Sie Ihr Vermögen vor turbulenten Zeiten.
Kurs der adidas

adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

29.08.25 12:05 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 168,05 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
169,15 EUR -1,25 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 168,05 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 167,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 169,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.826 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 56,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 4,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in adidas von vor 3 Jahren eingebracht

adidas-Aktie steigt: adidas bittet indigene Gemeinde in Mexiko um Entschuldigung für Sandalen-Design

Aktien-Tipp adidas-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
22.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
11.08.2025adidas OutperformBernstein Research
11.08.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
31.07.2025adidas KaufenDZ BANK
31.07.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen