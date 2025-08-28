adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 168,05 EUR ab.

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:45 Uhr 1,0 Prozent im Minus bei 168,05 EUR. Die adidas-Aktie sank bis auf 167,05 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 169,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 60.826 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 263,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.02.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 56,98 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 4,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,03 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. adidas hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,07 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,06 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 11.11.2026 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

