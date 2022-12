adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagmittag vermehrt von adidas

Aktien in diesem Artikel adidas 125,02 EUR

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:04 Uhr um 0,4 Prozent auf 125,32 EUR ab. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 124,16 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 125,02 EUR. Bisher wurden heute 87.203 adidas-Aktien gehandelt.

Am 05.01.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,75 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 52,49 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 93,40 EUR. Dieser Wert wurde am 03.11.2022 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 34,18 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 161,57 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 20.10.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,34 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,40 Prozent auf 6.408,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 2,53 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Nike-Aktie letzlich zweistellig im Plus: Nike steigert Umsatz kräftig - adidas- und PUMA-Aktien profitieren

Nike-Aktie schwächer: adidas und Nike weisen Kritik an Leder-Lieferketten zurück

VW, Disney, adidas, Twitter & Co.: Diese Chefwechsel überraschten 2022

