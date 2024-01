adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 178,28 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 178,28 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 179,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 178,86 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 97.419 adidas-Aktien.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 198,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,51 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 135,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 24,10 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 182,75 EUR für die adidas-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 08.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.999,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6.408,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 13.03.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

