adidas Aktie News: adidas gibt am Dienstagmittag nach

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von adidas. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 230,10 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 230,10 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 227,50 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 232,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 80.638 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 29.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 1,65 Prozent wieder erreichen. Am 02.06.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 147,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,19 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 208,29 EUR an.

Am 13.03.2024 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -2,36 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,81 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,21 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. Am 02.05.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,57 EUR je Aktie.

