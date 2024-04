adidas Aktie News: adidas am Vormittag im Minusbereich

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 230,70 EUR ab.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,7 Prozent auf 230,70 EUR nach. Die adidas-Aktie sank bis auf 230,30 EUR. Mit einem Wert von 232,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 14.392 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 147,62 EUR am 02.06.2023. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 56,28 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je adidas-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 208,29 EUR an.

adidas gewährte am 13.03.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,55 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,81 Mrd. EUR im Vergleich zu 5,21 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 02.05.2025 erwartet.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,57 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

