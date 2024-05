adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 231,20 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 15:52 Uhr 1,8 Prozent. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 231,40 EUR an. Bei 228,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 219.825 adidas-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (233,90 EUR) erklomm das Papier am 29.04.2024. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 1,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 147,62 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 36,15 Prozent sinken.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 216,21 EUR angegeben.

Am 30.04.2024 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5,46 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,27 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 31.07.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,30 EUR je adidas-Aktie belaufen.

