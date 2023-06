adidas Aktie News: adidas zeigt sich am Freitagnachmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von adidas zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 178,00 EUR zu.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,6 Prozent auf 178,00 EUR zu. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 178,88 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 171,72 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 384.912 Aktien.

Bei 181,88 EUR markierte der Titel am 23.06.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 2,18 Prozent wieder erreichen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 47,53 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 164,67 EUR.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,60 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.274,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.302,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2023 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Nach mehreren Verlusttagen: Darum hat die PUMA-Aktie einen Kurssprung von fast zehn Prozent aufs Parkett gelegt

adidas-Aktie gesucht: UBS-Analystin sieht bei adidas noch viel Luft nach oben

adidas-Aktie setzt sich an DAX-Spitze - Bernstein-Studie treibt an