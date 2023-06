adidas Aktie News: adidas am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,6 Prozent auf 170,70 EUR.

Um 09:06 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 170,70 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 169,80 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 171,72 EUR. Bisher wurden heute 30.135 adidas-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (181,88 EUR) erklomm das Papier am 23.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,55 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2022 auf bis zu 93,40 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 45,28 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,67 EUR für die adidas-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 05.05.2023 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.274,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.302,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

