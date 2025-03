adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittag schwächer

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von adidas. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,8 Prozent auf 215,70 EUR.

Um 11:48 Uhr fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 215,70 EUR ab. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 215,50 EUR ein. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 219,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 100.918 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 22,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.04.2024 Kursverluste bis auf 195,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 9,41 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,59 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 261,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 05.03.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,22 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,97 Mrd. EUR – ein Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 29.04.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.05.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 7,77 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

