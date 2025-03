adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,6 Prozent auf 218,30 EUR.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,6 Prozent auf 218,30 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 217,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,50 EUR. Zuletzt wechselten 15.706 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,84 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.04.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 195,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 10,49 Prozent sinken.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,59 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 261,58 EUR.

Am 05.03.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,22 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2,12 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,97 Mrd. EUR – ein Plus von 23,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte adidas am 29.04.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 01.05.2026 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 7,77 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

