adidas Aktie News: adidas verteidigt am Dienstagmittag Tendenz

Aktien in diesem Artikel adidas 184,68 EUR

-0,30% Charts

News

Analysen

Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 31.05.2022 12:22:00 Uhr bei 184,92 EUR. Die adidas-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 187,42 EUR aus. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 183,42 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 184,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 214.131 adidas-Aktien.

Bei 336,25 EUR markierte der Titel am 05.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 45,01 Prozent wieder erreichen. Bei 165,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 25.05.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 11,53 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 272,21 EUR angegeben.

Am 06.05.2022 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,60 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.302,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.268,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 04.08.2022 gerechnet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2023 11,33 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas, PUMA, LVMH & Co.: Luxus- und Autoaktien stark

DAX: Das China-Dilemma

Under Armour-Aktie bricht ein: Under Armour-Chef nimmt nach Aktien-Absturz seinen Hut

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: testing / Shutterstock.com