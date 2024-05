adidas Aktie News: adidas am Mittag mit Verlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 231,00 EUR.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 231,00 EUR abwärts. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 229,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,90 EUR. Bisher wurden heute 44.134 adidas-Aktien gehandelt.

Am 29.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,26 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 56,48 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,700 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,21 EUR je adidas-Aktie. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 216,21 EUR.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,95 EUR. Im Vorjahresviertel waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 5,46 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 5,27 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 31.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2024 3,30 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

