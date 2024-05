adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 230,90 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 230,90 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 229,60 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 230,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 109.547 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 29.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 147,62 EUR fiel das Papier am 02.06.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,07 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 216,21 EUR angegeben.

adidas veröffentlichte am 30.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 5,46 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,27 Mrd. EUR umgesetzt.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 präsentieren. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,30 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

