adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag tiefer

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 230,10 EUR.

Die adidas-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 230,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 229,70 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 230,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 11.364 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 1,65 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 147,62 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

adidas-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,700 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,21 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 216,21 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 30.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,95 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,22 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,49 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,46 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5,27 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 31.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 31.07.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

