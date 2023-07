adidas Aktie News: adidas am Vormittag leichter

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 184,64 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:06 Uhr 0,3 Prozent auf 184,64 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 184,44 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 185,20 EUR. Zuletzt wechselten 15.370 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.07.2023 bei 186,54 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 1,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 49,42 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 173,00 EUR.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,18 EUR. Im Vorjahresquartal hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. adidas dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

