adidas Aktie News: adidas steigt am Mittag

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 166,66 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 166,66 EUR. Die adidas-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,74 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 166,28 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 61.671 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2023 bei 188,60 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 13,16 Prozent zulegen. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 78,44 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,83 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,62 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.343,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte adidas am 08.11.2023 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Freitagshandel in Frankfurt: LUS-DAX liegt im Plus

Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50-Anleger greifen zu

Pluszeichen in Frankfurt: DAX stärker