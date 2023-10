adidas Aktie News: adidas am Vormittag schwächer

adidas im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 166,14 EUR ab.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 166,14 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 165,24 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,28 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 9.334 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 21.08.2023 auf bis zu 188,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 13,52 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,78 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 179,83 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 03.08.2023 vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 16,62 Prozent auf 5.343,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6.408,00 EUR gelegen.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

