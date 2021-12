adidas Aktie News: adidas in Rot

Aktien in diesem Artikel adidas 253,45 EUR

Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 253,20 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX, der aktuell bei 15.884 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 252,10 EUR. Bei 252,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 429.988 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR an. Am 20.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 242,95 EUR ab.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 328,00 EUR an. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 9,72 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

Die adidas AG ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Sportartikelbranche mit einem umfassenden Produktsortiment, das Sportschuhe, Bekleidung und Zubehör beinhaltet. Die Produkte werden unter den Marken adidas und Reebok vertrieben. Dabei setzt der Konzern auf eine große Vielfalt an Artikeln und bietet sowohl Spitzensportlern eine bestmögliche Ausrüstung als auch Freizeitbekleidung für Amateure, die den neusten Modetrends folgt. Das Portfolio ist daher sowohl auf den Massenmarkt als auch auf Nischenbereiche von Sport- und Freizeitbekleidung ausgelegt. Bei der Entwicklung der Produkte stehen innovative Entwicklungen wie neue Dämpfungstechnologien, Lightweight, Nachhaltigkeit und digitale Sporttechnologien im Fokus. Derzeit plant das Unternehmen den Verkauf der Reebok-Sparte an die Authentic Brands Group (ABG).

