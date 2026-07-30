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Aktie unter die Lupe

adidas-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

adidas-Aktie: RBC Capital Markets gibt Outperform-Bewertung bekannt

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der adidas-Aktie durch RBC Capital Markets.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
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Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Adidas nach dem Kursrutsch infolge der vorgelegten Quartalszahlen von 210 auf 200 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Der Rutsch sei überzogen gewesen, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Die Dynamik der Marke Adidas sei solide, und die Qualität des Umsatzwachstums sei kaum zu bestreiten.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 13:33 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 158,55 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 26,14 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 871.500 adidas-Aktien umgesetzt. Für die Aktie ging es auf Jahressicht 2026 um 4,5 Prozent nach unten. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2026 dürfte adidas am 29.10.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

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14:51 adidas Kaufen DZ BANK
14:46 adidas Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:46 adidas Outperform RBC Capital Markets
08:01 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.26 adidas Outperform Bernstein Research