adidas-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform

Aktuelle Analyse im Blick

14.10.26 14:34 Uhr

Diese Empfehlung gibt RBC Capital Markets für die adidas-Aktie aus.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Piral Dadhania nahm am Dienstag geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor, wobei er sie aufgrund positiver Währungseffekte für 2027 und 2028 etwas nach oben revidierte.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:18 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 155,55 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 28,58 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 223.917 Stück gehandelt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2026 um 6,3 Prozent ein. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.