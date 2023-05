Adidas-Aktionäre klagen in den USA wegen Kanye-West-Zusammenarbeit

Aktien in diesem Artikel adidas 159,02 EUR

Von Joseph De Avila

NEW YORK (Dow Jones)--Adidas wird von einer Gruppe von Aktionären in den USA im Zusammenhang mit der nun aufgekündigten Zusammenarbeit mit Kanye West verklagt. Adidas habe es versäumt, seine Investoren frühzeitig über Wests antisemitische Äußerungen und sein "extremes Verhalten" zu informieren.

Der Sammelklage zufolge, die am Freitag beim US-Bezirksgericht in Oregon eingereicht wurde, waren der frühere Adidas-CEO Kasper Rorsted sowie CFO Harm Ohlmeyer beteiligt an der Verbreitung falscher und irreführender Aussagen über die Beziehung von Adidas zu West, der seinen Namen legal in Ye geändert hat. West, ein Musikkünstler und Designer, hat für das Unternehmen die beliebte Yeezy-Sneaker-Kollektion entworfen.

Die Beschuldigten hätten versäumt zu veröffentlichen, dass West vor Adidas-Mitarbeitern antisemitische Äußerungen machte und vorschlug, ein Album nach Adolf Hitler zu benennen, heißt es in der Klage. In der Klage wird ein Artikel des Wall Street Journal zitiert, der Wests Verhalten vor Adidas-Mitarbeitern dokumentiert. Rorsted und andere Manager hätten dem Artikel zufolge 2018 das Risiko diskutiert, eine Beziehung mit West fortzusetzen, von der sie befürchteten, dass sie jeden Moment explodieren könnte.

"Adidas war sich dessen Verhalten bewusst und hat versäumt, die Investoren zu warnen, dass es sich des Verhaltens bewusst war und infolgedessen die Beendigung der Partnerschaft in Betracht gezogen hatte", heißt es in der Klage. "Adidas hat es versäumt, sinnvolle Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um das negative finanzielle Risiko zu begrenzen, falls die Partnerschaft aufgrund von Wests Verhalten beendet werden sollte."

Adidas habe "in seinem Geschäftsbericht 2018 sein Engagement für einen gerechten Arbeitsplatz und seinen strategischen Personalmanagementprozess gelobt", heißt es in der Klageschrift. Aber der Konzern habe versäumt, "zu erörtern, wie er das extreme Verhalten von Kanye West routinemäßig ignorierte." In der Klage heißt es, dass Adidas in seinen Geschäftsberichten für die Jahre 2019 bis 2021 ähnliche Formulierungen verwendet hat, ohne auf die Bedenken in Bezug auf West einzugehen. In der Klage wird ein nicht näher bezifferter Schadenersatz gefordert.

Ein Adidas-Sprecher sagte, das Unternehmen weise die Behauptungen in der Klage zurück und werde "alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sich energisch dagegen zu verteidigen".

Das Unternehmen hatte zuvor mitgeteilt, Wests Kommentare und Handlungen seien "inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich und verletzen die Unternehmenswerte der Vielfalt und Integration, des gegenseitigen Respekts und der Fairness". Rorsted und West waren für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Adidas hat die Zusammenarbeit mit Kanye West vergangenes Jahr beendet, nachdem dieser sich öffentlich antisemitisch geäußert hatte.

May 02, 2023 00:49 ET (04:49 GMT)