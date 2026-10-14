adidas-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Hold bewertet

Analyse im Fokus

14.10.26 13:28 Uhr

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine ausführliche Analyse der adidas-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Adidas auf "Hold" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Schrumpfende Marktanteile des Sportartikelkonzerns von Nike wären mittelfristig positiv für die Wettbewerber Adidas, Puma und On, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings müssten sich die hohen Lagerbestände zuerst normalisieren, damit er für den Rest des Jahres eine positivere Einschätzung des Sektors abgeben könne.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 13:12 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 155,20 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 22,42 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Bisher wurden heute 211.202 adidas-Aktien gehandelt. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Minus von 6,5 Prozent zu Buche. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2026 erfolgen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.