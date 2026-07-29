adidas-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Outperform ein
Die adidas-Aktie wurde von Bernstein Research genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz habe moderat positiv überrascht, doch die Margen hätten enttäuscht, schrieb Aneesha Sherman am Donnerstag. Die angehobene Umsatzprognose spiegele zwar die besser als erwartete Entwicklung im ersten Halbjahr wider, aber auch die anhaltende Unsicherheit für die zweite Jahreshälfte angesichts konjunktureller Herausforderungen und eines von Werbeaktionen geprägten Marktes, insbesondere in Europa.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die adidas-Aktie musste um 13:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 18,8 Prozent auf 148,00 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 65,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 2.858.019 adidas-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Jahresanfang 2026 um 10,8 Prozent nach unten. adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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