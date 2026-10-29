adidas-Analyse: Buy-Bewertung von Jefferies & Company Inc. für Aktie

Aktienempfehlung

29.10.26 10:52 Uhr

Hier sind die Resultate der gründlichen Untersuchung der adidas-Aktie durch Jefferies & Company Inc..

Das Analysehaus Jefferies hat Adidas nach vollständigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 187 Euro auf "Buy" belassen. Die zusätzlichen Details zu den schon veröffentlichten Eckdaten bestätigten ein vom Direktkundengeschäft getragenes Wachstum, schrieb James Grzinic am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Die Aktionäre dürften es begrüßen, dass das Wachstum der Lagerbestände hinter dem Umsatzanstieg zurückbleibe, und bei der anstehenden Analystenkonferenz besonders auf Aussagen zu den Margenfortschritten achten.

Aktienanalyse online: Die adidas-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Um 10:36 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,1 Prozent auf 162,90 EUR zu. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 14,79 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 172.527 adidas-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 1,8 Prozent. Voraussichtlich am 29.10.2026 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 02:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.