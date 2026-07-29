adidas-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Aktie

Investment-Tipp

30.07.26 14:07 Uhr

UBS AG hat die adidas-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 219 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Sportartikelherstellers habe deutlich enttäuscht, schrieb Robert Krankowski am Donnerstag. Zudem habe der Konzern nur die Umsatz-, aber nicht die Gewinnprognose angehoben. Dies hänge zwar größtenteils mit höheren Marketingkosten zusammen, dürfte am Markt aber dennoch negativ gesehen werden, zumal sich die Aktien seit April deutlich überdurchschnittlich entwickelt hätten.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die adidas-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:51 Uhr verlor das Papier 18,8 Prozent auf 148,00 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 47,97 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 2.858.019 adidas-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 10,8 Prozent nach. Die Quartalsbilanz für Q2 2026 wird am 30.07.2026 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 06:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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