Aktie auf dem Prüfstand

adidas-Analyse: Kaufen-Bewertung von DZ BANK für Aktie

06.03.26 17:37 Uhr
Die Wahrheit über adidas: DZ BANK bewertet die Aktie mit Kaufen | finanzen.net

DZ BANK-Analyst Thomas Maul hat sich intensiv mit dem adidas-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
142,45 EUR -2,70 EUR -1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden dürfte für Erleichterung sorgen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gulden gelte am Kapitalmarkt als integraler Bestandteil der Adidas-Erfolgsstory. Mit der Veröffentlichung ermutigender Mittelfristziele habe Adidas zudem einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Visibilität geliefert und Wachstumssorgen zerstreut. Seine Gewinnerwartungen habe er indes auch wegen Wechselkurs- und Zolleffekten reduziert, so der DZ-Bank-Experte.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:21 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 142,40 EUR abwärts. Zuletzt wechselten 692.814 adidas-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 15,8 Prozent nach unten.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

