DZ BANK-Analyst Thomas Maul hat sich intensiv mit dem adidas-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Wert für Adidas von 240 auf 206 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Vertragsverlängerung mit Konzernchef Björn Gulden dürfte für Erleichterung sorgen, schrieb Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Gulden gelte am Kapitalmarkt als integraler Bestandteil der Adidas-Erfolgsstory. Mit der Veröffentlichung ermutigender Mittelfristziele habe Adidas zudem einen wertvollen Beitrag zur Erhöhung der Visibilität geliefert und Wachstumssorgen zerstreut. Seine Gewinnerwartungen habe er indes auch wegen Wechselkurs- und Zolleffekten reduziert, so der DZ-Bank-Experte.

Aktienbewertung im Detail: Die adidas-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 17:21 Uhr ging es um 1,9 Prozent auf 142,40 EUR abwärts. Zuletzt wechselten 692.814 adidas-Aktien den Besitzer. Für das Papier ging es seit Beginn des Jahres 2026 um 15,8 Prozent nach unten.

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 15:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



