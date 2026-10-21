adidas-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie
Hier sind die Resultate der genauen Überprüfung der adidas-Aktie durch Bernstein Research.
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Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Sportwarenhersteller habe die Erwartungen übertroffen und dank der Rückerstattung von US-Zöllen ein rekordhohes operatives Ergebnis erzielt, schrieb Aneesha Sherman am Mittwoch. Unter anderem deswegen habe Adidas auch das Gewinnziel für 2026 erhöht.
Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die adidas-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung
Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 161,75 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 51,47 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Bisher wurden via XETRA 241.200 adidas-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Jahresbeginn 2026 gab die Aktie um 2,5 Prozent nach. Voraussichtlich am 29.10.2026 wird adidas Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q3 2026 gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 19:46 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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