DAX24.496 -0,7%Est505.932 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,12 +0,1%Nas25.806 -0,1%Bitcoin67.839 -0,5%Euro1,1770 +0,4%Öl100,6 -2,7%Gold4.714 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 SAP 716460 Allianz 840400 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Intel 855681
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahost-Konflikt im Blick: DAX schwach -- Asiens Börsen im Minus -- Commerzbank übertrifft Erwartungen in Q1 - Weiterer Stellenabbau geplant -- Rheinmetall, SoftBank, Innodata im Fokus
Top News
Nintendo-Preishammer: Switch 2 wird weltweit deutlich teurer - Aktie legt zu Nintendo-Preishammer: Switch 2 wird weltweit deutlich teurer - Aktie legt zu
Finexity: Erfolgreicher Jahresstart Finexity: Erfolgreicher Jahresstart
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Adidas-AR-Chef Rabe gibt Amt an Nassef Sawiris weiter

08.05.26 10:59 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
149,15 EUR -1,50 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Adidas hat mit Nassef Sawiris einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Sawiris wurde von den Aktionären am Donnerstag für drei Jahre wieder in den Aufsichtsrat gewählt, nachdem seine Amtszeit regulär geendet hatte. Das Gremium bestimmte ihn am Donnerstag im Anschluß an die Hauptversammlung, wie vorgesehen, zum Vorsitzenden, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte.

Der langjährige Chef des Gremiums, Thomas Rabe, hatte mit Ende der Hauptversammlung sein Mandat niedergelegt. Rabe war seit 2019 im Adidas-Aufsichtsrat und seit 2020 dessen Vorsitzender. Ebenfalls seit April 2019 ist er CEO der RTL Group und bereits seit 2012 Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann.

Sawiris ist laut Mitteilung ein erfahrener Unternehmer und anerkannter Investor, der als Aufsichtsratsmitglied bereits seit vielen Jahren die strategische Entwicklung des Unternehmens mitgeprägt hat und eng in der Sportindustrie vernetzt ist. Er wurde bis 2029 gewählt.

Neu zieht in den Aufsichtsrat auch Mathias Döpfner ein, seit 2002 Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE. Er wurde bis 2030 gewählt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/rio

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
05.05.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.04.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026adidas BuyUBS AG
30.04.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
30.04.2026adidas BuyDeutsche Bank AG
30.04.2026adidas BuyUBS AG
30.04.2026adidas BuyJefferies & Company Inc.
29.04.2026adidas BuyUBS AG
29.04.2026adidas OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
05.05.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
30.04.2026adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2026adidas Sector PerformRBC Capital Markets
29.04.2026adidas NeutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen