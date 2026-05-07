Adidas-AR-Chef Rabe gibt Amt an Nassef Sawiris weiter

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Adidas hat mit Nassef Sawiris einen neuen Aufsichtsratsvorsitzenden. Sawiris wurde von den Aktionären am Donnerstag für drei Jahre wieder in den Aufsichtsrat gewählt, nachdem seine Amtszeit regulär geendet hatte. Das Gremium bestimmte ihn am Donnerstag im Anschluß an die Hauptversammlung, wie vorgesehen, zum Vorsitzenden, wie ein Unternehmenssprecher bestätigte.

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Der langjährige Chef des Gremiums, Thomas Rabe, hatte mit Ende der Hauptversammlung sein Mandat niedergelegt. Rabe war seit 2019 im Adidas-Aufsichtsrat und seit 2020 dessen Vorsitzender. Ebenfalls seit April 2019 ist er CEO der RTL Group und bereits seit 2012 Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann.

Sawiris ist laut Mitteilung ein erfahrener Unternehmer und anerkannter Investor, der als Aufsichtsratsmitglied bereits seit vielen Jahren die strategische Entwicklung des Unternehmens mitgeprägt hat und eng in der Sportindustrie vernetzt ist. Er wurde bis 2029 gewählt.

Neu zieht in den Aufsichtsrat auch Mathias Döpfner ein, seit 2002 Vorstandsvorsitzender der Axel Springer SE. Er wurde bis 2030 gewählt.

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Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/rio

(END) Dow Jones Newswires

May 08, 2026 05:00 ET (09:00 GMT)