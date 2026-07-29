Adidas bekommt neue Finanzvorständin
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HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Beim Sportartikelhersteller adidas kommt es zu einem Wechsel im Finanzressort. Harm Ohlmeyer wird seinen auslaufenden Vertrag nicht verlängern, wie das Unternehmen am Donnerstag in Herzogenaurach mitteilte. Er war seit fast 30 Jahren bei adidas tätig und seit 2017 Finanzvorstand des Unternehmens. Seine Nachfolgerin wird Birgit Kretschmer. Sie werde mit Wirkung zum 1. September in den Vorstand berufen und übernehme das Amt zum Ende des Jahres, hieß es. Kretschmer kann insgesamt auf eine 25-jährige Erfahrung bei Adidas zurückblicken. In den vergangenen sechs Jahren war sie Finanzchefin des Modehändlers C&A und kehrt im September zu Adidas zurück./nas/jha/
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