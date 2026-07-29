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Adidas beruft Kretschmer als Nachfolgerin für CFO Ohlmeyer

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DOW JONES--Adidas besetzt das Finanzressort neu. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Birgit Kretschmer zum 1. September in den Vorstand berufen. Sie wird dort zum Jahresende das Finanzressort von Harm Ohlmeyer übernehmen, der seinen Vertrag über die aktuelle Laufzeit hinaus nicht verlängern will. Ohlmeyer ist seit 2017 Finanzvorstand.

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Für Kretschmer ist es eine Rückkehr zu Adidas, wo sie bereits 25 Jahre gearbeitet hat. In den vergangenen sechs Jahren war die CFO von C&A.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)

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17.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 adidas Kaufen DZ BANK
02.07.26 adidas Buy UBS AG
02.07.26 adidas Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 adidas Overweight JP Morgan Chase & Co.