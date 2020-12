Adidas denkt über Verkauf von Tochter Reebok nach

Aktien in diesem Artikel adidas 288,40 EUR

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Der Sportartikelkonzern adidas will einen möglichen Verkauf seiner angeschlagenen US-Tochter Reebok überdenken. Bei der Entwicklung einer neuen Fünf-Jahre-Strategie solle ausgelotet werden, ob Reebok weiterhin im Konzern verbleibe oder welche Alternativen es gebe, teilte Adidas am Montag in Herzogenaurauch mit. Eine Entscheidung über die mögliche Trennung solle gemeinsam mit der neuen Strategie am 10. März bekannt gegeben werden. Anleger an der Börse reagierten positiv auf die Nachricht, die Aktie kletterte um 1,8 Prozent.

Reebok ist seit Jahren ein Restrukturierungsfall. Bereits Anfang November hatte es Medienberichte gegeben, dass Adidas die US-Tochter nun doch verkaufen wolle. Die hohen Erwartungen, die mit der Übernahme 2006 verbunden waren, konnte das Unternehmen nie erfüllen./ngu/jha/

