Adidas erhöht Dividende deutlich und will weiter wachsen

04.03.26 07:57 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
141,90 EUR -7,30 EUR -4,89%
DOW JONES--Der Sportartikelhersteller Adidas schüttet für 2025 eine deutlich höhere Dividende aus, nachdem der Konzern im vergangenen Jahr sein Ergebnis verbessert und weitere Fortschritte bei der Profitabilität gemacht hat. Für 2026 rechnet der Konzern mit einem weiteren Wachstum. Wie Adidas am Mittwoch mitteilte, soll die Dividende für 2025 auf 2,80 Euro je Aktie erhöht werden von 2,00 Euro ein Jahr zuvor.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit einem weiteren Umsatzwachstum, allerdings wegen der makroökonomischen Herausforderungen und der erhöhten Unsicherheiten mit einer etwas gebremsten Rate. Für das Jahr 2026 sieht Adidas einen währungsbereinigten Umsatzanstieg "im hohen einstelligen" Prozentbereich, was absolut gesehen Zuwächsen von rund 2 Milliarden Euro entspräche. Im Jahr 2025 stieg der Umsatz währungsbereinigt um 10 Prozent.

Beim Betriebsergebnis 2026 wird laut Adidas davon ausgegangen, dass die Auswirkungen höherer US-Zölle und unvorteilhafter Währungsentwicklungen insgesamt mit rund 400 Millionen Euro belasten werden. Trotz dieser Belastungen geht das Unternehmen aber davon aus, die Profitabilität im Jahr 2026 weiter verbessern zu können und einen Anstieg des Betriebsergebnisses auf rund 2,3 Milliarden Euro zu erreichen. 2025 kletterte das Betriebsergebnis um 54 Prozent auf 2,056 Milliarden Euro, die operative Marge verbesserte sich um 2,6 Prozentpunkte auf 8,3 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 04, 2026 01:57 ET (06:57 GMT)

