Adidas sieht hohe Nachfrage bei erstem Yeezy-Verkauf - Zeitung

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat in der ersten Online-Verkaufsaktion eines Teils des Yeezy-Restbestands einem Bericht in der Financial Times zufolge Bestellungen im Wert von mehr als 500 Millionen Euro erhalten. Damit verringert sich das Risiko, dass der Sportartikelhersteller nach Beendigung der Partnerschaft mit Kanye West hohe Abschreibungen auf den Yeezy-Restbestand vornehmen muss, die nach Konzernschätzungen im laufenden Jahr schlimmstenfalls zu einem berichteten operativen Verlust von 700 Millionen Euro führen könnten. Adidas berichtet die Zahlen zum zweiten Quartal am 3. August, wenn auch ein Update zu den Zielen für 2023 erwartet wird.

Wie die Financial Times mit Hinweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtet, hat Adidas Ende Mai bis zum 2. Juni, gegen Ende des Chargen-Verkaufs, Bestellungen im Wert von mehr als 508 Millionen Euro für 4 Millionen Paar Turnschuhe erhalten. Der Nettoumsatz sei den Angaben zufolge geringer gewesen. Die Nachfrage bei der ersten Verkaufsaktion habe die optimistischsten Prognosen des Unternehmens übertroffen. Adidas sei nicht in der Lage gewesen, alle Bestellungen zu erfüllen, insbesondere bei bestimmten Größen und Modellen.

Die Kunden mussten sich vorab online registrieren und ihre Bestellungen für bestimmte Modelle aufgeben.

Adidas habe den Informanten zufolge 15 verschiedene Yeezy-Modelle angeboten. Die beliebten 500 Utility Black, die auf der Online-Verkaufsplattform StockX.com durchschnittlich 268 Euro pro Paar kosten, seien in Europa innerhalb weniger Stunden verkauft worden.

Adidas will nach eigenen Angaben einen "signifikanten" Betrag aus dem Verkauf an ausgewählte Organisationen spenden, die sich gegen Diskriminierung und Hass, einschließlich Rassismus und Antisemitismus, einsetzen. Der Financial Times zufolge könnte sich die erste Spende an fünf ausgewählte Menschenrechtsorganisationen in den USA und China auf mehr als 8,5 Millionen Euro belaufen, aber hierzu dauerten unternehmensintern die Diskussionen an.

Adidas wollte den Bericht gegenüber der FT nicht kommentieren. Auch gegenüber Dow Jones Newswires wollte ein Sprecher mit Hinweis auf die "Quiet Period" vor den Quartalsergebnissen "von einer Stellungnahme absehen" zu dem FT-Artikel.

Aus dem Erlös will Adidas außerdem weitere Kosten im Zusammenhang mit der Beendigung der Yeezy-Partnerschaft decken, wie zum Beispiel Lizenzgebühren an Kanye West (Ye).

