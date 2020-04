Adidas sieht im 2Q dreistelligen operativen Millionen-Verlust

Aktien in diesem Artikel adidas 209,50 EUR

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas wird im zweiten Quartal einen operativen Verlust in der Größenordnung eines "dreistelligen Millionen Euro-Betrags" schreiben. Adidas werde auch in den Monaten April bis Juni das zweite Quartal in Folge Nettomittelabflüsse im operativen Geschäft haben, so CEO Kasper Rorsted in der Telefonkonferenz mit Journalisten. Ob sie allerdings in der Größenordnung der 1,4 Milliarden des ersten Quartals ausfallen werden oder niedriger, konnte CFO Harm Ohlmeyer noch nicht sagen. Der Konzern habe im Unterschied zum ersten Quartal mehr Zeit gehabt, um Maßnahmen gegen den Nettomittelabfluss zu ergreifen.

Dazu gehöre eine Senkung der Personal- und Marketingaufwendungen, der Abzug von Liquidität von ausländischen Tochtergesellschaften sowie eine Teil-Stornierung oder Reduzierung von Warenbestellungen im zweiten und dritten Quartal. Ende des ersten Quartals habe es einen Überhang bei den Lagerbeständen gegeben. Und Adidas erwarte in den kommenden Quartalen ein "rabatt-affines Umfeld".

Mitte April hat Adidas sich 3 Milliarden Euro frisches Geld besorgt, davon 2,4 Milliarden als Kreditzusage der staatseigenen Bank Kreditanstalt für Wiederaufbau. "Wir haben Zugang zu 4,3 Milliarden Euro an Liquidität", so der CEO.

Am Morgen hatte Adidas mitgeteilt, dass der Umsatz im zweiten Quartal um 40 Prozent niedriger ausfallen werde als vor Jahresfrist und dass Adidas operativ in die roten Zahlen rutschen werde. Bereits im ersten Quartal waren Umsatz und besonders Gewinn eingebrochen.

Während Adidas' Märkte in Asien mit China und Südkorea sich allmählich erholten, sei weltweit immer noch ein Großteil der Geschäfte geschlossen, und Adidas habe bereits im April mehr als 1 Milliarde Euro an Umsatz verloren, so der CEO.

Populär seien in der Krise Yogamatten, da mehr Menschen Sportübungen zu Hause machen, sowie Adiletten, sagte Rorsted.

