Adidas wickelt Russland-Geschäft ab - Belastung in 3Q

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas hat sich nun entschlossen, sein Geschäft in Russland zu schließen. Wie der Sportartikelkonzern mitteilte, ist dort "eine Wiederaufnahme der Geschäftstätigkeit aus Sicht des Unternehmens in absehbarer Zeit nicht möglich".

Seit Anfang März, kurz nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, hatte Adidas in Russland den Betrieb seiner Geschäfte sowie den Online-Handel bis auf weiteres eingestellt.

In den vergangenen Wochen habe der DAX-Konzern erste Schritte zu Schließung seiner Geschäfte in der Region eingeleitet. Das Russland-Geschäft werde in den kommenden Monaten abgewickelt. Der Konzern bedauere diese Entwicklung. Priorität habe eine "verantwortungsvolle Umsetzung der Maßnahmen und die Unterstützung der von der Entscheidung betroffenen Beschäftigten und Partner".

Im dritten Quartal belasteten die Pläne zur Schließung des Russland-Geschäfts das Ergebnis. Der größte Teil der Einmalaufwendungen in Höhe von knapp 300 Millionen Euro stehe im Zusammenhang mit der Entscheidung, sich aus Russland zurückzuziehen, teilte Adidas mit.

