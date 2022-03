Adidas will 2022 in China etwas mehr wachsen

Aktien in diesem Artikel adidas 198,10 EUR

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Adidas will im laufenden Jahr beim Wachstum in China wieder etwas zulegen. Das Wachstum soll im "mittleren einstelligen Bereich" liegen, nach währungsbereinigt 3 Prozent im Gesamtjahr 2021, teilte der Sportartikelhersteller mit. Im abgelaufenen Jahr verzeichnete der Konzern allerdings vom zweiten bis vierten Quartal sich ausweitende Umsatzrückgänge. Im Schlussquartal betrug das währungsbereinigte Umsatzminus 24,3 Prozent, nach 15 Prozent im dritten Quartal, 16 Prozent im zweiten. In China leiden Textilunternehmen unter anderem unter dem politischen Boykott chinesischer Konsumenten.

Adidas hat einen "Aktionsplan" für Stabilisierung des Geschäfts und Anregung des Wachstums in Kraft gesetzt, ab 1. April soll mit Adrian Siu ein neuer Managing Director Adidas Greater China die Umsetzung beschleunigen. Dies ist allerdings auch notwendig. Für China hat Adidas in der Agenda 2025 "Own the Game" das stärkste Wachstum vorgesehen, dort soll der Nettoumsatz un eine "niedrige zweistellige Rate" steigen. Analysten sehen dieses Ziel bereits als gefährdet an.

Zum Vergleich: In Nordamerika und EMEA will Adidas den Nettoumsatz der Strategie zufolge jeweils um eine hohe einstellige Rate steigern. 2021 wuchs die Region EMEA währungsbereinigt 24,0 Prozent, Nordamerika 16,6 Prozent. Im Schlussquartal schrumpfte allerdings auch in Nordamerika der Umsatz, das Minus betrug währungsbereinigt 3,7 Prozent, die Region EMEA wuchs 15,2 Prozent.

