DAX22.633 +0,3%Est505.558 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +0,9%Nas21.185 +1,9%Bitcoin58.139 -0,1%Euro1,1520 +0,5%Öl118,8 +3,9%Gold4.618 +2,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Vonovia A1ML7J BYD A0M4W9 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt fester -- Rheinmetall: Selenskyj widerspricht CEO nach Drohnen-Debatte -- Eli Lilly, Micron, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Rüstung, Öl-Aktien, Microsoft, Amazon im Fokus
Top News
Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026 Mit den OKX Transfer Days smart ins neue Jahr starten: So sichern Sie sich Ihr Bitcoin-Plus für 2026
Trump offenbar bereit Iran-Krieg zu beenden: DAX setzt sich mit Gewinnen von 22.000-Punkte-Marke ab Trump offenbar bereit Iran-Krieg zu beenden: DAX setzt sich mit Gewinnen von 22.000-Punkte-Marke ab
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Adipositas-Medikament

Novo Nordisk-Aktie in Grün: Pharmakonzern startet Abo-Modell für Wegovy

31.03.26 16:35 Uhr
Novo Nrodisk-Aktie fester: Abo-Plattform für Wegovy | finanzen.net

Novo Nordisk bietet sein Adipositas-Medikament Wegovy in den USA ab sofort im Abonnement an. Mit einem "niedrigeren, vorhersehbaren Monatspreis" sollen neue Kunden gewonnen werden.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hims & Hers Health
17,25 EUR 0,25 EUR 1,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
LifeMD Inc Registered Shs
3,57 USD -0,04 USD -0,97%
Charts|News|Analysen
Novo Nordisk
30,99 EUR 0,04 EUR 0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
WW International Inc Registered shs
11,20 EUR -0,70 EUR -5,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der dänische Pharmakonzern teilte am Dienstag mit, berechtigte Patienten, die die Medikamente selbst bezahlten, könnten zwischen 3-, 6- oder 12-monatigen Abonnements für die Wegovy-Injektion oder für die beiden höchsten Dosierungen der kürzlich eingeführten Tablette seines Blockbuster-Abnehmmittels wählen.

Die Pläne emöglichten es den Patienten, bis zu 600 US-Dollar jährlich bei der Tablette und bis zu 1.200 Dollar jährlich bei der Injektion zu sparen.

Ab Dienstag können Patienten über Ro, WeightWatchers und LifeMD auf das Programm zugreifen; Hims & Hers, Sesame und weitere Telemedizin-Anbieter werden in Kürze folgen.

"Das Programm ist darauf ausgelegt, Kostenunsicherheiten zu reduzieren und Menschen dabei zu helfen, mit der von der FDA zugelassenen Adipositasbehandlung zu beginnen und dabei zu bleiben", erklärte Novo Nordisk laut Mitteilung.

Die Novo Nordisk-Aktie notiert im Nasdaq-Nordic-Handel zeitweise 1,18 Prozent stärker bei 233,90 DKK.

DJG/DJN/rio/hab

DOW JONES

In eigener Sache

Übrigens: Hims Hers Health und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Novo Nordisk, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novo Nordisk

DatumMeistgelesen

Analysen zu Novo Nordisk

DatumRatingAnalyst
11:16Novo Nordisk NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
30.03.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
26.03.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12.03.2026Novo Nordisk BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk OverweightJP Morgan Chase & Co.
23.02.2026Novo Nordisk BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
11:16Novo Nordisk NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
30.03.2026Novo Nordisk NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.03.2026Novo Nordisk Equal WeightBarclays Capital
26.03.2026Novo Nordisk HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.02.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
23.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
21.01.2026Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
01.12.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.
24.11.2025Novo Nordisk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novo Nordisk nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen