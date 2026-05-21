Aditxt: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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Aditxt hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Aditxt vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 790,49 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -198192,960 USD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.net
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