Aditya Birla Lifestyle Brands: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

03.11.26 06:35 Uhr

Aditya Birla Lifestyle Brands hat am 31.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,44 INR gegenüber 0,190 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aditya Birla Lifestyle Brands im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,17 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 22,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 20,38 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,480 INR prognostiziert, während sie den Umsatz bei 22,20 Milliarden INR gesehen hatten.

Redaktion Finanzen.net