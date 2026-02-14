Aditya Infotech: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Aditya Infotech lud am 27.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 9,40 INR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 13,37 Milliarden INR ausgegangen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 32,05 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Aditya Infotech 32,00 INR je Aktie verdient.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Aditya Infotech 42,21 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 35,64 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 31,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 26,73 INR gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 41,07 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.net