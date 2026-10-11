Admicom stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
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Admicom lud am 08.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Admicom hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,370 EUR je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 9,7 Millionen EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,3 Millionen EUR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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