ADNH Catering: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
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ADNH Catering veröffentlichte am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,01 AED je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ADNH Catering 0,020 AED je Aktie eingenommen.
Der Umsatz lag bei 466,0 Millionen AED – das entspricht einem Zuwachs von 9,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 426,8 Millionen AED erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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