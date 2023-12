Adnoc bereitet höheres Covestro-Übernahmeangebot vor - Agentur

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) bereitet sich einem Medienbericht zufolge darauf vor, ihr vorläufiges Übernahmeangebot für Covestro zu erhöhen. Außerdem will sie Zugeständnisse machen, um den Weg für den Start einer detaillierten Due-Diligence-Prüfung zu ebnen, berichtet Bloomberg mit Verweis auf mehrere mit der Angelegenheit vertrauten Personen.

Dem Bericht zufolge will die staatliche Adnoc bereits in den kommenden Tagen ein neues Angebot von etwa 60 Euro pro Aktie vorlegen, das Covestro mit rund 11,3 Milliarden Euro bewerten würde, so die Personen. Des weiteren seien Arbeitsplatzgarantien für mehrere Jahre sowie Investitionen in Höhe von etwa 8 Milliarden US-Dollar in den Leverkusener Spezialchemiekonzern nach Abschluss des Geschäfts geplant, so die Personen. Die Beratungen liefen noch, und Adnoc könnte sich dafür entscheiden, bis zum neuen Jahr zu warten, um ein überarbeitetes Angebot einzureichen.

Sprecher von Adnoc und Covestro waren nicht unmittelbar für eine schriftliche oder mündliche Stellungnahme gegenüber Dow Jones Newswires erreichbar. Sprecher beider Unternehmen hatten die Information Bloomberg zufolge nicht kommentieren wollen.

Beide Unternehmen nahmen im September Gespräche auf, nachdem Covestro informelle Angebote von 55 und 57 Euro je Aktie als zu niedrig angesehen hatte. Die Covestro-Aktien sind in dieses Jahr um 45 Prozent auf 53,00 Euro je Aktie gestiegen, derzeit wird das Unternehmen mit 10,0 Milliarden Euro bewertet.

Covestro, das 2015 aus der Bayer AG ausgegliedert wurde, stellt Schaumstoffe für Autositze, Inhaltsstoffe für Matratzen und Polycarbonate für medizinische Geräte her.

Kontakt zu den Autoren: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 19, 2023 01:30 ET (06:30 GMT)