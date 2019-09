ADO Properties: Gespräche über möglichen Verkauf von Immobilien

BERLIN (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern ADO Properties hat Gespräche über einen möglichen Verkauf von Immobilien bestätigt. Dabei gehe es um rund 5800 Wohneinheiten sowie zugehörige Gewerbeeinheiten und Stellplätze, teilte die im SDAX notierte Gesellschaft am Montag in Berlin mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen. Es sei eine unverbindliche Absichtserklärung abgeschlossen worden. In dieser seien die Grundlagen für die Gespräche dargestellt. Eine mögliche Transaktion sei jedoch von verschiedenen Punkten, die noch zu vereinbaren seien, sowie verschiedenen erforderlichen Genehmigungen abhängig. Dazu zähle unter anderem der Abschluss eines endgültigen Anteilskaufvertrags. Die Ado-Aktien legten im nachbörslichen Handel im Vergleich zum Schlusskurs am Montag um mehr als drei Prozent zu./jha/gl