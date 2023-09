Adobe – Rechtssicherheit für KI-generierte Fotos sorgt für Poleposition!

Generative KI gibt Adobe einen Schub, weil es die Produkte verbessert und bei den Kreativen zu Effizienzsteigerungen von 30 % führt. Der Ausbau der KI-Fähigkeiten wird in den nächsten Monaten im Fokus stehen. Sie ermöglichen eine höhere Monetarisierung. Diese hat Adobe bei Firefly gestartet, welches auch wegen seiner Rechtssicherheit immer mehr Nutzer anzieht. Schon zwei Milliarden Bilder wurden erzeugt.

Adobe wertet mit KI seine Produkte auf

Wenn es um die Erstellung und Bearbeitung von Designs, Fotos und Videos geht, ist Adobe aus dem Geschäftsleben nicht mehr wegzudenken. Photoshop, Illustrator und Adobe Stock haben sich als feste Werkzeuge etabliert, mit denen die meisten kreativen Köpfe arbeiten. Kaum anders sieht es bei Adobe Acrobat aus, das sich durch die Integration von Adobe Acrobat Sign noch stärker im Geschäftsleben etabliert hat. Hierbei handelt es sich um eine Komplettlösung für die elektronische Unterschrift, die in das PDF-Tool integriert wurde. Adobe wertet seine Produkte durch den Einsatz von KI auf. Adobe Sensei GenAI stellt Kundenerlebnis-Teams eine nativ eingebettete generative KI zur Verfügung. Sensei GenAI, das Kundendaten und Content in erforderlichem Umfang zusammenführt, ermöglicht die Erstellung von Erlebnissen, die auf Kampagnen und Kanäle zugeschnitten sind. Mit Firefly wurde ein KI-Bildgenerator eingeführt. Mithilfe von Texteingabe in Alltagssprache erstellt die KI einzigartige Bilder. Dies ist jedoch erst der Anfang, um mithilfe von KI die Arbeitsprozesse zu erleichtern und zu beschleunigen. Denn auch die Adobe Document Cloud dürfte durch die Implementierung von KI noch einen gewaltigen Schub erhalten, und die bisherigen Einsatzbereiche von KI sollen noch weiter verbessert werden.

Firefly liefert KI-generierten Content

Adobe hat das große Ziel, dass Kreative mit Firefly anhand einer Textbeschreibung und anderer Eingabeformen schnell verschiedene Designvarianten durchspielen, unerwünschte Objekte aus Fotos entfernen, Illustrationen um zusätzliche Elemente ergänzen, die Stimmung eines Videos verändern, 3D-Objekte mit Texturen versehen oder digitale Erlebnisse erstellen können. Firefly wurde in diesem Jahr als Reaktion auf den Boom bei generativer KI eingeführt. Der Bildgenerator ermöglicht eine schnelle Erstellung und Anpassung von Inhalten, die noch individueller sind und genau den Vorstellungen entsprechen. Beispielsweise kann die KI sofort einen „Hund im gestreiften Pullover, der lächelt“, erstellen. Das Unternehmen erklärt, dass von fotorealistischen Porträts über Fantasiegestalten bis hin zu Texteffekten und frischen Farbpaletten alles möglich ist. Die schnelle Erstellung von Inhalten, die den exakten Wünschen entsprechen, beschleunigt die Arbeit enorm. Analysten gehen davon aus, dass KI die Fachkräfte der Kreativbranche rund 30 Prozent effizienter macht. Dabei unterstützt Firefly mehr als 100 Sprachen, und bereits über zwei Milliarden Bilder wurden erzeugt.

