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Adobe stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

14.06.26 06:35 Uhr

Adobe hat am 11.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Das EPS lag bei 134,38 ARS. Im letzten Jahr hatte Adobe einen Gewinn von 99,62 ARS je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Adobe in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,93 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 9.210,31 Milliarden ARS im Vergleich zu 6.535,54 Milliarden ARS im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.net

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