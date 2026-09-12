Adobe vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Adobe ließ sich am 10.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Adobe die Bilanz zum am 31.08.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,19 CAD. Im letzten Jahr hatte Adobe einen Gewinn von 0,170 CAD je Aktie eingefahren.
Im abgelaufenen Quartal hat Adobe 9,48 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,22 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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