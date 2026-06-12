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Adobe: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

14.06.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc
4,62 EUR -0,68 EUR -12,83%
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Adobe hat am 11.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Adobe ein EPS von 0,160 CAD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,09 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Adobe einen Umsatz von 8,26 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.net

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