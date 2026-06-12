Adobe: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,09 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Adobe einen Umsatz von 8,26 Milliarden CAD eingefahren.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CAD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Adobe ein EPS von 0,160 CAD je Aktie vermeldet.

Adobe hat am 11.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.05.2026 endete.

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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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